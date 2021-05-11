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Молдова затримала другого підозрюваного у справі про викрадення Чауса

30-річний чоловік потрапив у руки слідчих після перетину кордону.

Молдова затримала другого підозрюваного у справі про викрадення Чауса
Архівне фото
Фото: procuratura.md

Правоохоронні органи Молдови затримали на кордоні 30-річного чоловіка, якого підозрюють в причетності до викрадення колишнього українського судді Миколи Чауса.

Підозрюваного затримали при в'їзді в країну 9 травня, повідомляється на сайті Генеральної прокуратури Молдови.

Наступного дня йому висунули підозру в організації та забезпеченні діяльності групи осіб, які безпосередньо здійснювали викрадення громадянина України Чауса. Дії, у яких обвинувачується затриманий, караються позбавленням волі на строк від 6 до 10 років.

Підозрюваного збираються взяти під варту.

Нагадаємо, 3 квітня невідомі особи викрали Чауса в центрі Кишинева. Правоохоронні органи Молдови повідомили, що за викраденням Чауса можуть стояти українці. Одного підозрюваного вдалося затримати ще тоді.

Міністерство закордонних справ України заперечило причетність держави до викрадення Чауса, але журналістські розслідування свідчать, що викрадачі можуть бути пов'язані з розвідувальними і правоохоронними органами України.

Колишній суддя Чаус з 2017 року переховувався в Молдові, намагаючись отримати там притулок. Україна вимагала його екстрадиції за звинуваченням в корупції.

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