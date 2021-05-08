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СБУ відкрила провадження за фактом викрадення екссудді Чауса

Заяву про злочин подали ще 12 квітня, але до цього часу провадження не відкривали, заявив адвокат Чауса.

СБУ відкрила провадження за фактом викрадення екссудді Чауса
Николай Чаус
Фото: www.facebook.com/ukrop.ukraine

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом зникнення у Молдові українського екссудді Миколи Чауса.

Про це пише Громадське з посиланням на адвоката і дружину Чауса.

“Зі мною консультується мати Миколи Чауса, яку сьогодні допитували працівники СБУ і я спілкувався зі слідчим. Але стосовно статей інформації наразі не маю. Буду знати трохи згодом”, – розповів адвокат Олександр Вишневий.

Вишневий зазначив, заяву про злочин подали ще 12 квітня, але до цього часу провадження не відкривали.

Як пише interfax.ua з посиланням пресцентр СБУ, справа відкрита за ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 3 квітня Чаус був викрадений невідомими в центрі Кишинева. МВС Молдови повідомило, що за викраденням Чауса можуть стояти іноземці і що частина з них після цього виїхала в Україну. Також міністр внутрішніх справ Молдови сказав, що підозрювані в організації викрадення листувалися українською мовою. 

МЗС України заперечує, що державні установи України причетні до викрадення судді-втікача.

За даними журналістів, до зникнення Чауса можуть бути причетні люди, ймовірно, пов'язані з розвідувальними і правоохоронними органами України. Молдовські медіа також писали, що президент Молдови Мая Санду двічі намагалася зв'язатися із президентом України через викрадення екссудді, але їй не вдалося зробити це "не з вини молдовської сторони".

Наприкінці квітня дружина Чауса звернулась із заявою до президента Володимира Зеленського, в якій просить втрутитися в пошуки її чоловіка.

5 травня стало відомо, що правоохоронці Молдови встановили особи причетних до викрадення українського судді Миколи Чауса: серед них були українці.

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