Кулеба: відвід російських військ від кордонів з Україною є "показушним"

Кулеба вважає, що візит Держсекретаря США є політичним сигналом і засобом стримування Росії.

Візит державного секретаря США Ентоні Блінкена в Україну призведе до певної деескалації, але не до зняття загрози з боку Росії.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі "1+1", передає "Цензор.НЕТ".

"Так, це призведе до певної деескалації, але не до зняття загрози, це не буде повна деескалація. Більше того, хочу зазначити, що всі ми пам'ятаємо день позаминулого тижня, коли Росія урочисто оголосила, що "навчання завершилися, починаємо відведення військ, які ми висунули на навчання". Ми дуже уважно стежимо за цим відведенням, і наші американські партнери дуже уважно за ним стежать", - сказав Кулеба.

Він зазначив, що даний відвід російських сил є "показушним".

"Вся ця армада, яка була зосереджена в окупованому Криму, на Донбасі, уздовж кордону України з РФ мікроскопічно зменшується абсолютно не тими темпами, щоб ми розслаблялися і могли говорити про деескалації цієї ситуації", - підкреслив міністр.

Кулеба додав, що сам візит Держсекретаря США є політичним сигналом і засобом стримування Росії.

Нагадаємо, Блінкен запевнив, що США разом із партнерами працюють над тим, щоб Україна могла захистити себе від агресії РФ.

22 квітня Міноборони РФ провело в окупованому Криму "міжвидові навчання", на які прибув голова російського військового відомства Сергій Шойгу. Він заявив про завершення військових навчань у Південному і Західному військових округах Росії і відведення російських військ у місця їхньої постійної дислокації. 23 квітня Міноборони РФ заявило, що почало перекидати війська в пункти постійної дислокації.

Президент Володимир Зеленський визнав відведення російських військ "маленькою перемогою".