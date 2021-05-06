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Зеленський відзначив державними нагородами 15 піхотинців

Медаллю "За військову службу Україні" відзначено 11 військовослужбовців, ще чотирьох нагороджено медаллю "Захиснику Вітчизни".

Зеленський відзначив державними нагородами 15 піхотинців
Фото: president.gov.ua

З нагоди Дня піхоти президент України Володимир Зеленський підписав Указ № 183/2021 "Про відзначення державними нагородами України".

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

За самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України, зразкове виконання військового обов'язку нагороджено 15 осіб. Медаллю "За військову службу Україні" відзначено 11 військовослужбовців, ще чотирьох нагороджено медаллю "Захиснику Вітчизни".

"Піхотинці по праву вважаються найчисленнішою частиною українського війська. Вони щоденно тримають удар та демонструють непереможний характер, відвагу й мужність на Донбасі. Шануємо пам'ять воїнів-піхотинців, полеглих у боротьбі за свободу й незалежність України, та дякуємо військовим за героїзм і вагомий внесок в оборону країни", -  зазначив Зеленський.

Нагадаємо, перший Командувач Сил Спеціальних операцій України генерал-лейтенант Ігор Луньов отримав орден Легіон Заслуг (Legion of Merit) Міністерства оборони Сполучених Штатів Америки.

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