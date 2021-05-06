ЦВК відмовилася реєструвати Вірастюка народним депутатом
ЦВК відмовилася реєструвати Вірастюка народним депутатом
Вони вбивають і в Африці
Вони вбивають і в Африці
Мішкіна і Чепігу підвищили, вони зараз працюють на Кремль, - Грозєв
Мішкіна і Чепігу підвищили, вони зараз працюють на Кремль, - Грозєв
Доклад Пентагона и угроза России. Холодная война 2.0
Доклад Пентагона и угроза России. Холодная война 2.0
Гривня йде в «цифру»: навіщо Україні власна електронна валюта
Гривня йде в «цифру»: навіщо Україні власна електронна валюта
На Тернопільщині колишній військовослужбовець убив одного з шести нападників на його будинок
На Тернопільщині колишній військовослужбовець убив одного з шести нападників на його будинок
Мінекономіки запропонувало підвищити мінімальні ціни на алкоголь
Мінекономіки запропонувало підвищити мінімальні ціни на алкоголь
Україна облаштувала 400 км протитанкового рову і 100 км паркану в рамках проєкту "Стіна"
Україна облаштувала 400 км протитанкового рову і 100 км паркану в рамках проєкту "Стіна"
Навіщо нам Терешкова, або Коли перейменують українські вулиці, названі на честь російських окупантів
Навіщо нам Терешкова, або Коли перейменують українські вулиці, названі на честь російських окупантів
ГоловнаПолітика

Україна має продемонструвати міжнародним партнерам відданість в реалізації реформ, - Рудик

Українській владі час повернутися на «рейки» курсу реформ, вважає лідерка "Голосу".

Україна має продемонструвати міжнародним партнерам відданість в реалізації реформ, - Рудик
Фото: пресслужба

Партія «Голос» закликає владу не ухилятися від подальшого прогресу в здійсненні реформ, які є "ключовими для забезпечення демократичних інституцій України, її економічного процвітання та євроатлантичного майбутнього". Про це заявила лідерка партії «Голос» Кіра Рудик.

«Сьогодні дуже важливо підтвердити нашим партнерам з США прихильність України демократичним цінностям та забезпечити здійснення необхідних реформ. Під час свого візиту до України державний секретар США Ентоні Блінкен наголосив на важливості боротьби з корупцією, на питаннях корпоративного управління, прозорості, цілісності та незалежності антикорупційних органів і реформі судової влади. Такі застереження наших союзників є недаремними. Адже сьогодні українська влада здійснила розворот на 180 градусів за всіма цими напрямками», — наголосила Кіра Рудик.

Вона підкреслила, що абсолютно неприйнятною є ситуація, коли напередодні візиту пана Блінкена уряд брутально вирішує знищити корпоративне управління в НАК «Нафтогаз». До того ж, чимало залишається питань до Генеральної прокуратури, до реформування Служби безпеки України. Ми були свідками системного тиску на антикорупційну інфраструктуру, на Національний банк та імітації судової реформи, яка так і не розпочалася, додала Рудик.

«Українській владі час повернутися на «рейки» курсу реформ, з яких вона зійшла раніше. Адже наші американські партнери готові нам надавати військову, дипломатичну та фінансову допомогу. Уряд ж натомість лише замилює очі нашим союзникам про відданість наданим обіцянкам з реалізації програми реформ», — додала Кіра Рудик.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,

Читайте також