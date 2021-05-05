“Голос” застерігає владу від ще однієї помилки з кандидатурою на посаду голови МОЗ, - Рудик

«Голос» закликає уряд визначитися з новою кандидатурою на посаду міністра охорони здоров’я та винести її на обговорення фракцій та профільного комітету Верховної Ради. Про це йдеться у повідомленні пресслужби.

Зазначається, що минулого тижня «Голос» зібрав необхідні 150 підписів для скликання позачергового засідання Ради для відставки міністра Максима Степанова.

«Голос», як і обіцяв, зібрав необхідні підписи для розгляду питання про відставку міністра охорони здоров’я Степанова. Відповідне позачергове засідання Верховна Рада зможе провести, починаючи з середини травня. Ми переконані, що за святкові вихідні у депутатів буде достатньо можливостей ознайомитися, як організована вакцинація на округах, і бажаючих проголосувати за відставку міністра може виявитися ще більше", - віздначила лідерка партії Кіра Рудик.

На її думку, нова кандидатура на посаду міністра охорони здоров’я повинна забезпечити задовільний темп вакцинації та організувати компетентну боротьбу з коронавірусом.

"Влада не має права на ще одну помилку з кандидатурою міністра охорони здоров’я! Країні потрібно нарешті виходити з нескінченних локдаунів, захистити здоров’я людей та відновити економічне зростання. Для цього від влади потрібно небагато — компетентний міністр та реальні заходи боротьби з коронавірусом", - вважає Рудик.