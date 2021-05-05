Білл та Мелінда Гейтси розлучаються, їхні статки оцінюють у майже $146 млрд
Білл та Мелінда Гейтси розлучаються, їхні статки оцінюють у майже $146 млрд
Укравтодор обіцяє оперативно та якісно відбудувати міст, який обвалився на Львівщині
Укравтодор обіцяє оперативно та якісно відбудувати міст, який обвалився на Львівщині
Колишній британський шпигун передав ФБР нове досьє про зв’язок Трампа з Кремлем, – ЗМІ
Колишній британський шпигун передав ФБР нове досьє про зв’язок Трампа з Кремлем, – ЗМІ
Коболєв пов'язав своє звільнення з $2 млрд на рахунках "Нафтогазу"
Коболєв пов'язав своє звільнення з $2 млрд на рахунках "Нафтогазу"
EMA почало перевірку китайської вакцини Sinovac, яку закупила Україна
EMA почало перевірку китайської вакцини Sinovac, яку закупила Україна
Ексрегіонал Колесніков підтвердив, що створює нову партію
Ексрегіонал Колесніков підтвердив, що створює нову партію
Доклад Пентагона и угроза России. Холодная война 2.0
Доклад Пентагона и угроза России. Холодная война 2.0
На трасі "Львів - Луцьк" обвалився міст (оновлено)
На трасі "Львів - Луцьк" обвалився міст (оновлено)
Незалежні члени наглядової ради "Нафтогазу" заявили про конфлікт інтересів і порушення закону
Незалежні члени наглядової ради "Нафтогазу" заявили про конфлікт інтересів і порушення закону
ГоловнаПолітика

“Голос” застерігає владу від ще однієї помилки з кандидатурою на посаду голови МОЗ, - Рудик

Позачергове засідання Верховна Рада зможе провести, починаючи з середини травня, вважає лідерка партії.

“Голос” застерігає владу від ще однієї помилки з кандидатурою на посаду голови МОЗ, - Рудик
Фото: пресслужба

«Голос» закликає уряд визначитися з новою кандидатурою на посаду міністра охорони здоров’я та винести її на обговорення фракцій та профільного комітету Верховної Ради. Про це йдеться у повідомленні пресслужби.

Зазначається, що минулого тижня «Голос» зібрав необхідні 150 підписів для скликання позачергового засідання Ради для відставки міністра Максима Степанова.

«Голос», як і обіцяв, зібрав необхідні підписи для розгляду питання про відставку міністра охорони здоров’я Степанова. Відповідне позачергове засідання Верховна Рада зможе провести, починаючи з середини травня. Ми переконані, що за святкові вихідні у депутатів буде достатньо можливостей ознайомитися, як організована вакцинація на округах, і бажаючих проголосувати за відставку міністра може виявитися ще більше", - віздначила лідерка партії Кіра Рудик.

На її думку, нова кандидатура на посаду міністра охорони здоров’я повинна забезпечити задовільний темп вакцинації та організувати компетентну боротьбу з коронавірусом.

"Влада не має права на ще одну помилку з кандидатурою міністра охорони здоров’я! Країні потрібно нарешті виходити з нескінченних локдаунів, захистити здоров’я людей та відновити економічне зростання. Для цього від влади потрібно небагато — компетентний міністр та реальні заходи боротьби з коронавірусом", - вважає Рудик.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,

Читайте також