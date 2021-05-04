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Ексрегіонал Колесніков підтвердив, що створює нову партію

Політичний проєкт "Україна - наш дім" планують презентувати протягом місяця.

Ексрегіонал Колесніков підтвердив, що створює нову партію
Фото: Макс Левин

Екснардеп від "Партії Регіонів" та "Опозиційного блоку" та бізнесмен Борис Колесніков створює нову політичну силу під назвою "Україна - наш дім".

Про це він заявив у коментарі Радіо Свобода.

"Я справді займаюся створенням нового політичного проєкту. Він матиме назву "Україна - наш дім". Його основна ідея - зібрати найкращих людей з усіх сфер. Ідея створити таку партію у мене виникла давно, бо останнім часом в українській політиці гостро відчувається дефіцит професійних селфмейд-людей", – розповів Колесніков.

За його словами, презентація партії відбудеться протягом наступних 30 днів (тобто наприкінці травня - на початку червня) і вона не буде партією одного регіону.

"У нас є спеціалісти і зі Львова, і з Ужгорода, і з Луцька, і з Вінниці, і з Одеси, і з Харкова, і з Дніпра. З «Опозиційного блоку» у партії поки що немає нікого, а з «Партії регіонів» – кілька людей. Конкретні прізвища ви зможете дізнатись на з’їзді", - зауважив Колесніков.

Він також додав, що основна мета його політсили - "менше номенклатурщини - більше свободи".

За словами Колеснікова, створенням партії він займається самостійно.

Наприкінці квітня у ЗМІ з’явилася інформація, що оточення Ріната Ахметова (а, можливо, і безпосередньо він сам) працює над створенням нового політичного проєкту, який може про себе заявити вже протягом кількох наступних місяців.

30 квітня Радіо Свобода звернулося за коментарем до Бориса Колеснікова з проханням підтвердити або спростувати свій намір створити нову політсилу. У відповідь тоді отримало коментар наступного змісту: "Ця інформація не відповідає дійсності. Новинського цього року я взагалі ще не бачив. Мене, окрім хокею, бізнесу та благодійності, наразі нічого не цікавить". Як стверджує Колесніков, це було повідомлення від його пресслужби і тому "сталось певне непорозуміння".

Борис Колесніков - ексвіцепрем’єр України, ексміністр інфраструктури, народний депутат V, VI та VII cкликань від "Партії регіонів", бізнесмен.

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