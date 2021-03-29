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Білоруський опозиціонер Бабарико з СІЗО оголосив про створення партії

Арештований політики закликав білорусів об'єднуватися.

Білоруський опозиціонер Бабарико з СІЗО оголосив про створення партії
Виктор Бабарико, кандидат на президентских выборах в Беларуси в 2020 году
Фото: EPA/UPG

Білоруський опозиціонер Віктор Бабарико, який вважався основним конкурентом Олександра Лукашенка на виборах президента у 2020 році, але не був допущений до них, оголосив про створення партії.

Про це йдеться в заяві штабу політика, який з червня 2020 року знаходиться в СІЗО.

"Я ніколи не перебував у жодній партії і гадки не мав, що така форма об'єднання людей має право на існування в XXI столітті. Але білоруси показують, що я був не правий. Нам потрібна партія. Але партія не як самоціль, а як найбільш ефективний інструмент досягнення нашої перемоги", - йдеться у зверненні Бабарико.

Партія отримала назву "Разам" ("Разом").

За задумом, вона має об'єднати діяльність окремих самостійних ініціатив та громадян Білорусі, які стомилися жити "в атмосфері брехні, ненависті та страху".

На сайті партії вказано, що вона має вже мінімум 14 тисяч активних прихильників, серед яких координаторка штабу Бабарико Марія Колесникова.

Нагадаємо, у червні 2020 року Бабарико затримали у справі про несплату податків Белгазпромбанку, який він очолював упродовж 20 років. Справу про несплату податків відкрили після того, як він заявив про намір висуватися в президенти. З того часу Бабарико знаходиться під вартою

Вибори президента в Білорусі відбулися 9 серпня 2020 року. Перемогу, за підрахунками місцевої ЦВК, отримав Лукашенко, але США та Європа (в тому числі Україна) це не визнала через фальсифікації та репресії проти лідерів опозиції.

Світлана Тихановська, яка балотувалася проти Лукашенка, після виборів була змушена виїхати за кордон.

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