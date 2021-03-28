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Блінкен розповів, від кого залежить завершення "Північного потоку-2"

В адміністрації Байдена сподіваються, що позиція США щодо трубопроводу є добре зрозумілою.

Блінкен розповів, від кого залежить завершення "Північного потоку-2"
Держсекретар США Ентоні Блінкен
Фото: EPA/UPG

Незважаючи на спротив Вашингтона, остаточне рішення щодо завершення проєкту газопроводу “Північний потік-2” залежить від компаній, які будують магістраль.

Про це державний секретар США Ентоні Блінкен заявив в інтерв'ю CNN, повідомляє Reuters.

На запитання, чи може щось зробити уряд США, щоб зупинити трубопровід з Росії до Німеччини, Блінкен відповів: “Врешті-решт це залежить від тих, хто намагається побудувати газопровід і добудувати його. Ми просто хотіли переконатись, що наша позиція, наше протидія трубопроводу були добре зрозумілі".

Нагадаємо, адміністрація президента США Джо Байдена вивчає можливість запровадження додаткових санкцій з метою блокування будівництва майже завершеного газопроводу "Північний потік-2" з Росії до Німеччини.

Сенатори-демократи закликають адміністрацію президента США Джо Байдена вжити повномасштабних дипломатичних заходів щодо російського газопроводу "Північний потік-2".

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