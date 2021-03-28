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У Мексиці розбився легкомоторний літак, шість осіб загинули

 Причина авіакатастрофи з’ясовується.

У Мексиці розбився легкомоторний літак, шість осіб загинули
Фото: ukrinform.ua

У прикордонному штаті Сонора на півночі Мексики розбився невеликий літак, що прямував до Арізони, загинуло шестеро осіб.

Про це пише apnews.com.

Ще одна особа отримала поранення.

Легкомоторний літак Cessna вилетів з міста Ермосільйо, аварія сталася незабаром після зльоту.

Серед загиблих був чиновник з департаменту з економічного розвитку штату Сонора Леонардо Чіскомані.

Також загинув пілот.

Прокуратура заявила, що причина авіакатастрофи з’ясовується.

Нагадаємо, французький мільярдер і політик Олів'є Дассо загинув унаслідок катастрофи вертольота у регіоні Нормандія.

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