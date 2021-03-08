У Франції внаслідок катастрофи вертольота загинув політик і мільярдер Олів'є Дассо

Французький мільярдер і політик Олів'є Дассо загинув унаслідок катастрофи вертольота у регіоні Нормандія. Причини аварії поки не розголошуються.

Президент Франції Еммануель Макрон висловив співчуття у Twitter.

"Олів’є Дассо любив Францію. Капітан промисловості, депутат, місцевий обранець, командир запасу у повітряних силах: за своє життя він ніколи не переставав служити нашій країні, цінувати її активи. Його раптова смерть - велика втрата. Думками з його родиною і білизькими", - сказав Макрон у Twitter.

Olivier Dassault aimait la France. Capitaine d’industrie, député, élu local, commandant de réserve dans l’armée de l’air : sa vie durant, il ne cessa de servir notre pays, d’en valoriser les atouts. Son décès brutal est une grande perte. Pensées à sa famille et à ses proches. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 7, 2021

Аварія трапилася 7 березня, пише Reuters з посиланням на джерела в поліції. За повідомленнями джерела, приватний вертоліт зазнав аварії в неділю вдень у Нормандії, де у Дассо є будинок для відпочинку. Також загинув пілот.

Олів'є Дассо - онук засновника компанії Dassault Aviation, що спеціалізується на військових літаках. Родина Дассо також володіє газетою Le Figaro.

Le Figaro, директором якої був Олів'є Дассо, пише, що смерть двох людей внаслідок катастрофи підтвердила прокурорка міста Ліз'є Дельфіна М'єнніель. Бюро розслідувань та аналізу цивільної авіації повідомило, що вертьоліт Aerospatiale AS350 Squirrel зазнав аварії під час зльоту з "приватної землі".

Нагадаємо, що у лютому в Французьких Альпах на гірськолижному курорті Куршавель розбився цивільний вертоліт, внаслідок чого загинуло дві людини. Ще три людини були травмовані. За даними місцевих ЗМІ, вертоліт належить президенту асоцації торговців курорту Тарантез, власнику магазинів Патріку Лепейдрі. Він також був одним з п'яти людей на борту, отримав травми і у важкому стані був госпіталізований у лікарню Гренобля.