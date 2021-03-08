Саакашвілі на етері у Шустера розповів, хто "кришував" мафію ДАБІ
Саакашвілі на етері у Шустера розповів, хто "кришував" мафію ДАБІ
У центрі Одеси сталася стрілянина, постраждали троє осіб
У центрі Одеси сталася стрілянина, постраждали троє осіб
Детали арбитража Стокгольма и перспективы газового дела Коломойского
Детали арбитража Стокгольма и перспективы газового дела Коломойского
Український космос: галузь майбутнього чи музейний експонат?
Український космос: галузь майбутнього чи музейний експонат?
Аварія автобуса у Польщі: 9 українців перебувають у тяжкому стані (оновлено)
Аварія автобуса у Польщі: 9 українців перебувають у тяжкому стані (оновлено)
Жито в Норвегії. Цілюща сила відомого злаку
Жито в Норвегії. Цілюща сила відомого злаку
У Києві затримали підозрювану у вбивстві поліцейської
У Києві затримали підозрювану у вбивстві поліцейської
У Європарламенті запропонували зробити "Північний потік-2" важелем тиску на Росію
У Європарламенті запропонували зробити "Північний потік-2" важелем тиску на Росію
У Києві приспустили головний прапор країни
У Києві приспустили головний прапор країни
ГоловнаСвіт

У Франції внаслідок катастрофи вертольота загинув політик і мільярдер Олів'є Дассо

Катастрофа також забрала життя пілота. 

У Франції внаслідок катастрофи вертольота загинув політик і мільярдер Олів'є Дассо
Олів'є Дассо
Фото: info24

Французький мільярдер і політик Олів'є Дассо загинув унаслідок катастрофи вертольота у регіоні Нормандія. Причини аварії поки не розголошуються. 

Президент Франції Еммануель Макрон висловив співчуття у Twitter. 

"Олів’є Дассо любив Францію. Капітан промисловості, депутат, місцевий обранець, командир запасу у повітряних силах: за своє життя він ніколи не переставав служити нашій країні, цінувати її активи. Його раптова смерть - велика втрата. Думками з його родиною і білизькими", - сказав Макрон у Twitter.

Аварія трапилася 7 березня, пише Reuters з посиланням на джерела в поліції. За повідомленнями джерела, приватний вертоліт зазнав аварії в неділю вдень у Нормандії, де у Дассо є будинок для відпочинку. Також загинув пілот. 

Олів'є Дассо - онук засновника компанії Dassault Aviation, що спеціалізується на військових літаках. Родина Дассо також володіє газетою Le Figaro.

Le Figaro, директором якої був Олів'є Дассо, пише, що смерть двох людей внаслідок катастрофи підтвердила прокурорка міста Ліз'є Дельфіна М'єнніель. Бюро розслідувань та аналізу цивільної авіації повідомило, що вертьоліт Aerospatiale AS350 Squirrel зазнав аварії під час зльоту з "приватної землі".

Нагадаємо, що у лютому в Французьких Альпах на гірськолижному курорті Куршавель розбився цивільний вертоліт, внаслідок чого загинуло дві людини. Ще три людини були травмовані. За даними місцевих ЗМІ, вертоліт належить президенту асоцації торговців курорту Тарантез, власнику магазинів Патріку Лепейдрі. Він також був одним з п'яти людей на борту, отримав травми і у важкому стані був госпіталізований у лікарню Гренобля. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також