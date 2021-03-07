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Північна Македонія схвалила "Sputnik V"

Таким чином Sputnik V схвалений для використання вже в 46 країнах.

Північна Македонія схвалила "Sputnik V"
Фото: EPA/UPG

Республіка Північна Македонія схвалила російський препарат "Sputnik V" для екстреного використання проти коронавірусу.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на російський фонд прямих інвестицій.

Таким чином Sputnik V схвалений для використання вже в 46 країнах, зокрема: Росії, Білорусі, Болівії, Палестині, Венесуелі, М'янмі, Бахрейні, Гондурасі, Гватемалі, Анголі, Сирії, Гайані та інших.

У четвер, 4 березня, Європейське агентство з лікарських засобів (ЄАЛЗ) оголосило про початок процедури послідовної експертизи реєстраційного досьє (rolling review) російського препарату проти коронавірусу "Спутнік V".

Попри початок цієї процедури, російський виробник поки що не подав офіційної заявки до ЄАЛЗ з проханням про дозвіл на застосування. Тож поки що неможливо передбачити, коли саме в ЄС зареєструють цю російську вакцину та чи станеться це взагалі. 

У лютому голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн висловила подив через російську стратегію пропонувати одночасно для різних країн постачання мільйонів доз російських вакцин від коронавірусу, тоді як у самій РФ ще не досягнуто достатніх темпів вакцинації власного населення.

Попри це застосування вакцини "Спутнік V" схвалено у понад 40 країнах світу, зокрема й у двох країнах ЄС - Угорщині та Словаччині, котрі дозволили цей препарат, не чекаючи на рішення європейського регулятора. Крім того, про постачання цієї вакцини з Росією домовилася Чехія.

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