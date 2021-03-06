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В Україну вирушили 24 громадянина, постраждалих у ДТП в Польщі, - МЗС

У лікарнях залишаються 26 українців.

В Україну вирушили 24 громадянина, постраждалих у ДТП в Польщі, - МЗС
Фото: Marcin Betleja, Podkarpacka Straż Pożarna /PSP

Перша група з 24 українців, постраждалих в результаті ДТП українського автобуса, що їхав за маршрутом Познань-Херсон в Польщі, вирушила в Україну.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

"ДТП в Польщі: за сприяння консулів перша група із 24 українців вирушила до України. У лікарнях залишаються 26 наших громадян. Вони забезпечені необхідним лікуванням та цілодобовою консульською опікою. «Гаряча лінія» МЗС для родичів: +38 044 238 15 88", - написав Ніколенко у Twitter.

Нагадаємо, шестеро українців загинули, ще понад 30 були госпіталізовані в результаті ДТП українського автобуса недалеко від кордону з Україною, автобус їхав по маршруту Познань-Херсон. В автобусі було 57 українців.

Пізніше прессекретар посольства України в Польщі Юлія Бородій уточнила, що в ДТП загинули п'ятеро осіб, один помер по дорозі в госпіталь.

Президент України Володимир Зеленський і президент Польщі Анджей Дуда висловили співчуття у зв'язку з жертвами ДТП.

За попередніми даними правоохоронців, водій автобуса не впорався з керуванням, через що транспортний засіб злетів у кювет і перекинувся.

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