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Сенат США затвердив пакет економічних заходів Байдена на $ 1,9 трлн

Законопроєкт має знову схвалити Палата представників Конгресу, і тільки після цього він відправиться на підпис президенту.

Сенат США затвердив пакет економічних заходів Байдена на $ 1,9 трлн
Фото: betterworldcampaign.org

Сенат США ухвалив пакет стимулюючих економіку заходів в розмірі $1,9 трлн, який у січні презентував президент США Джозеф Байден.

Про це повідомляє CNBC.

Під час розгляду документа сенатори, перевежно від Республіканської партії, виносили на голосування різні поправки, проте більшість з них було відхилено.

Тепер трохи змінений законопроєкт має знову схвалити Палата представників Конгресу, і тільки після цього він відправиться на підпис президенту.

Демократи розраховують прийняти документ до 14 березня, коли закінчується термін дії підвищених допомоги з безробіття.

Нагадаємо, 15 січня обраний президент США Джо Байден представив план допомоги американській економіці, яка постраждала від пандемії коронавірусу, загальною вартістю $1,9 трлн. 

Стратегія Байдена отримала назву "План порятунку Америки" і спрямована на прискорення процесу вакцинації, пожвавлення економіки та відкриття шкіл.

27 лютого Палата представників Конгресу США схвалила пакет заходів від Байдена на $1,9 трлн. Пакет також включає пряму допомогу малому бізнесу. Американці, заробіток яких становить менше 75 тис. доларів щороку, отримають по 1400 доларів. Планується збільшення податкового кредиту на дітей, пряме фінансування державних та місцевих органів влади, фінансування шкіл та збільшення коштів на доставку вакцин.

Зазначалося, що законопроєкт має схвалити Сенат, який може це зробити за спрощеною процедурою.

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