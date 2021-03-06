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Чехія екстрадувала у США двох українців, яких підозрюють у кіберзлочинах

Їм загрожує до 20 років позбавлення волі.

Чехія екстрадувала у США двох українців, яких підозрюють у кіберзлочинах
Фото: internationallawyersassociates.com

На початку березня Чехія екстрадувала в США двох громадян України, підозрюваних у кіберзлочинності і відмиванні грошей.

Про це пише “Радіо Прага”.

За версією слідства, вони входили в організовану групу кіберзлочинців, що діють у багатьох країнах.

Групу викрила поліція у співпраці з Федеральним бюро розслідувань США, повідомив прес-секретар Національного центру по боротьбі з організованою злочинністю Ярослав Ібегей.

Відомо, що українців затримала поліція Чехії торік у лютому. Наразі обидва перебувають у США. За словами Ібегея, їм загрожує до 20 років позбавлення волі.

Нагадаємо, Туреччина видала Україні підозрюваного у гучному вбивстві. Чоловіка вважають кілером, який у грудні 2019 році застрелив людину в Гідропарку.

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