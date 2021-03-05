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У Норвегії після карантину вакцинують пінгвінів, які мешкають в акваріумі міста Берген, - ЗМІ

29 пінгвінів Дженту отримали перше щеплення проти пташиного грипу.

У Норвегії після карантину вакцинують пінгвінів, які мешкають в акваріумі міста Берген, - ЗМІ
Архівне фото
Фото: sresim.com

29 пінгвінів Дженту, які мешкають в акваріумі норвезького міста Берген, вакцинують від пташиного грипу після місяців ізоляції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Пінгвіни які з початку грудня перебували на ізоляції після того, як у країні були виявлені випадки дуже інфекційного штаму пташиного грипу H5N8, вже отримали першу дозу вакцини і після отримання другої зможуть повернутися до нормального життя.

Зазначається, що перший укол найстарішим і найбільш вразливим птахам був зроблений у середу, а в четвер  зробили щеплення молодшим пінгвінам.

"Той факт, що зараз вакцинують пінгвінів, є чистою випадковістю, абсолютно незалежною від коронавірусу, але це свідчить про те, що вакцини важливі, тим більше сьогодні", - зазначив директор акваріуму Аслак Свердруп.

У дикій природі пінгвіни Дженту живуть в Антарктиді.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що горили із зоопарку Сан-Дієго (США) отримали експериментальне щеплення проти COVID-19 для тварин і стали першими приматами, які отримали вакцину.

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