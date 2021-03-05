Нацгвардію США просять ще два місяці охороняти Капітолій

Поліція Капітолію просить продовжити мандат бійців Нацгвардії США для забезпечення охорони комплексу будівель Конгресу США ще протягом двох місяців.
Про це повідомляє агентство Associated Press з посиланням на власні джерела.
За інформацією агентства, Пентагон наразі розглядає цей запит.
"У запиті повідомляється про триваючу стурбованість щодо безпеки та можливості заворушень в районі Капітолію", - йдеться у повідомленні.
Зазначається,що Нацгвардія почала перевірку наявності військ, щоб підготуватися до схвалення Міністерством оборони.
Раніше палата представників США скасувала заплановане на 4 березня засідання у зв'язку з потенційною загрозою нового штурму Капітолію. Інформація про загрозу безпеці надійшла від правоохоронців.
Нагадаємо, що 6 січня радикально налаштовані прихильники Дональда Трампа зірвали офіційне оголошення Джо Байдена переможцем виборів у Капітолії за результатами голосування колегії виборників.
Унаслідок заворушень загинуло п'ятеро людей, а щодо Дональда Трампа розпочали процедуру імпічменту. Трамп був виправданий – його не визнали винним у підбурюванні до насильницьких дій в Капітолії.