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Нацгвардію США просять ще два місяці охороняти Капітолій

У Пентагоні наразі розглядають цей запит.

Нацгвардію США просять ще два місяці охороняти Капітолій
Национальная гвардия США заступает на службу на территории Капитолия, 12 января 2021
Фото: EPA/UPG

Поліція Капітолію просить продовжити мандат бійців Нацгвардії США для забезпечення охорони комплексу будівель Конгресу США ще протягом двох місяців.

Про це повідомляє агентство Associated Press з посиланням на власні джерела.

За інформацією агентства, Пентагон наразі розглядає цей запит.

"У запиті повідомляється про триваючу стурбованість щодо безпеки та можливості заворушень в районі Капітолію", - йдеться у повідомленні.

Зазначається,що Нацгвардія почала перевірку наявності військ, щоб підготуватися до схвалення Міністерством оборони.

Раніше палата представників США скасувала заплановане на 4 березня засідання у зв'язку з потенційною загрозою нового штурму Капітолію. Інформація про загрозу безпеці надійшла від правоохоронців. 

Нагадаємо, що 6 січня радикально налаштовані прихильники Дональда Трампа зірвали офіційне оголошення Джо Байдена переможцем виборів у Капітолії за результатами голосування колегії виборників. 

Унаслідок заворушень загинуло п'ятеро людей, а щодо Дональда Трампа розпочали процедуру імпічменту. Трамп був виправданий – його не визнали винним у підбурюванні до насильницьких дій в Капітолії.

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