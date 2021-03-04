Палата представників скасувала засідання через загрозу нового штурму Капітолію

У США Палата представників скасувала заплановане на 4 березня засідання у зв'язку з потенційною загрозою нового штурму Капітолію.

Інформація про загрозу безпеці надійшла від правоохоронців. У зв'язку з цим законодавці вирішили провести голосування за законопроєкт про реформу поліції у середу ввечері, а не у четвер, як було заплановано, пише CNN.

Поліція Капітолію США оприлюднила заяву про отримані розвідувальні дані щодо "можливої екстремістської змови з метою взлому Капітолію певною групою повстанців 4 березня". Правоохоронці запевнили, що в курсі усіх потенційних загроз і готові до них.

ФБР та Міністерство внутрішньої безпеки США попередили, що екстремісти, зокрема і члени антиурядового угрупування "Три відсотки", обговорюють можливі змови проти Капітолію на 4 березня. Також відомо, що екстремісти обговорювали і дату 6 березня.

У спільному бюлетні ФБР та Мінвнутрішньої безпеки також зазначається про загрозу президенту Джо Байдену, присутність якого планувалася на засіданні Конгресу.

Одне з джерел CNN повідомило, що обговорення про штурм могло відбуватися в онлайні і необов'язково означати, що хтось дійсно приїде до Вашингтона вчиняти будь-які дії проти Капітолію. В.о. сержаната щодо озброєння Тімоті Блоджетт також повідомив про розпорядження, згідно з яким заходи безпеки посилюються, але наразі нема доказів того, що екстремістські угрупування поїдуть до Вашингтона, щоб протестувати чи вчиняти насилля.

Прихильники теорії змови QAnon вважають, що 4 березня має пройти інавгурація Дональда Трампа і що він знову повернеться на пост президента. BBC додало, що до 1933 року американські президенти мали інавгурацію 4 березня. Потім до Конституції ухвалили 20-у поправку, яка перенесла терміни приведення до присяги президентів на січень. При цьому деякі члени QAnon вірять, що кожен президент, закон чи поправка, ухвалені після 1871 року, не є легітнимними, тому що, за їхніми переконаннями, Органічний закон округу Колумбія, ухвалений 1871 року, перетворив США з країни на корпорацію. Однак цей документ на корпорацію (місцевий орган управління) перетворив тільки округ Колумбія, а не всі Штати, тож не означає скасування державних законів.

Нагадаємо, що 6 січня радикально налаштовані прихильники Дональда Трампа зірвали офіційне оголошення Джо Байдена переможцем виборів у Капітолії за результатами голосування колегії виборників.

Унаслідок заворушень загинуло п'ятеро людей, а щодо Дональда Трампа розпочали процедуру імпічменту. Трамп був виправданий – його не визнали винним у підбурюванні до насильницьких дій в Капітолії.