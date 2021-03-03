Кулеба відреагував на жарт прем'єра Словаччини про "Закарпаття в обмін на російську вакцину"

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував слова прем'єр-міністра Словаччини Ігоря Матовича, пожартував, що "пообіцяв" Росії Закарпаття за вакцину проти ковіду.

Голова МЗС вважає висловлювання словацького прем'єра некоректним та недружнім.

"Нехай обміняє на кілька регіонів Словаччини. Шкода, що своїми некоректними висловлюваннями словацький прем'єр псує надзвичайно дружні та щирі відносини між Україною і Словаччиною", - написав Кулеба в Twitter.

Нехай обміняє на кілька регіонів Словаччини. Прикро, що своїми некоректними висловлюваннями словацький прем’єр псує надзвичайно дружні та щирі відносини між Україною та Словаччиною. https://t.co/xB48xPzX90 — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 3, 2021

Нагадаємо, в інтервью Radio Expres у відповідь на запитання журналіста про те, що пообіцяла Словаччина Росії за поставку вакцини, Матович відповів: "Закарпатську Україну". Він одразу наголосив, що це жарт.

Після отримання російської вакцини в уряді Словаччині розгорілася криза. Дві партії вже заявили про можливість виходу з правлячої коаліції, в результаті чого це може привести до дострокових парламентських виборів.