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В Іраку випустили 10 ракет по базі, де перебувають американські військові

Наразі про жертви не повідомляли.

В Іраку випустили 10 ракет по базі, де перебувають американські військові
Фото: alhadath.net

Щонайменше 10 ракет випустили по авіабазі Айн Аль-Асад в Іраку, де перебувають війська коаліції, зокрема й американські.

Ракети вдарили по авіабазі зранку 3 березня, повідомляє Радіо Свобода.

Іракські військові заявили, що атака не заподіяла значної шкоди і що сили безпеки виявили стартовий майданчик, використаний для запуску ракет.

Наразі про жертви не повідомляли.

На базі Айн аль-Асад розміщуються іракські війська, а також війська очолюваної США коаліції, що допомагають Іраку боротися з екстремістським угрупованням "Ісламська держава".

Напад стався за два дні до того, як Папа Франциск повинен відвідати Ірак, незважаючи на погіршення ситуації з безпекою в деяких частинах країни.

Як повідомляли, наприкінці лютого США завдали удари по сходу Сирії у відповідь на обстріл американських об'єктів у Іраці.

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