Генпрокурор Австралії виступив зі спростуванням своєї причетності до зґвалтування на тлі заяв у медіа

Генеральний прокурор Австралії Крістіан Портер виступив зі спростуванням поширеної в ЗМІ інформації щодо причетності до зґвалтування жінки у 1988 році. Медіа прямо не називали імені Портера, але вказували, що мова йде про високопосадовця.

На пресконференції Портер заявив, що оприлюднені дані не відповідають дійсності, пише CNN.

"Ніколи не було нічого подібного з того, що надруковано. Навіть зараз єдина інформація, яка у мене є про звинувачення - та, що поширюється в Інтернеті", - зазначив генпрокурор.

Портер додав, що не подаватиме у відставку, але візьме "коротку відпустку" на два тижні.

Про звинувачення у зґвалтування австралійського високопосадовця стало відомо минулого тижня. Заяви ймовірної жертви були відправлені до офісу прем'єр-міністра та двом політикиням з опозиційних партій - Лейбористської і Зеленої.

Сенаторка від Партії зелених Сара Хенсон Янг повідомила, що посадовця звинуватили у зґвалтуванні на той момент 16-річної дівчини. Жінки, яка була ймовірною постраждалою, уже нема серед живих – вона померла минулого червня у віці 49 років.

Звинувачення призвели до того, що опозиційні політики закликали прем'єр-міністра Скотта Моррісона відправити у відставку цього посадовця та провести незалежне розслідування. ЗМІ не називали імені цього "обвинуваченого", тож власне Портер став першою людиною, який заговорив про те, що фігурує у них.

Австралійський прем'єр своєю чергою повідомив, що Портер у розмові з ним "рішуче відкидав звинувачення", але передасть справу до правоохоронців.

"У нас не може бути ситуації, коли висунення обвинувачень та їх публікація в медіа є підставою для того, щоб уряд пресував людей тільки на основі цього", - зазначив Моррісон.

Минулого року жінка, яка заявила про зґвалтування її Портером у 1988 році, подала заяву до поліції. Однак розслідування було призупинене після її смерті, зазначає BBC. Після розголосу скандалу правоохоронці зазначили, що справа була закрита через брак доказів.

Сам Портер говорив, що правоохоронці ніколи не зв'язувалися з ним для з'ясування його причетності.

Нагадаємо, що у лютому колишня співробітниця австралійського уряду повідомила, що була зґвалтована у приміщенні парламенту. Вона заявила, що до сексу проти її бажання її примусив ексколега в офісі міністра оборони у березні 2019. При цьому заяву до правоохоронців жінка не подала, аргументуючи це побоюванням за свою кар'єру.