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Facebook скасує заборону на новини в Австралії

Соцмережа вибила в уряду поблажки. 

Facebook скасує заборону на новини в Австралії
Фото: EPA/UPG

Соціальна мережа Facebook вирішила скасувати заборону на новини в Австралії після того, як уряд погодився на певні пом'якшення в законопроєкті про плату за новинний контент.

На минулому тижні соцмережа заборонила користувачам з Австралії обмінюватися посиланнями на новинні сайти та переглядати їх вміст на своїй платформі. Але в ході перемовин між головним скарбничим Австралії Джошем Фрайденбергом та гендиректором Facebook Марком Цукербергом сторони зуміли знайти компроміс.

Влада Австралії погодилися внести в законопроєкт чотири поправки, одна з яких надаватиме платформам два місяці на переговори з медіа-компаніями, перш ніж втрутиться державний арбітр.

В Facebook заявили, що задоволені переговорами. "Уряд прояснив, що нам залишають можливість вирішувати, чи з'являтимуться новини в Facebook, так що автоматичного примусу до переговорів не відбуватиметься", - сказала віце-президент соцмережі Кемпбелл Браун.

Компанія відновить доступ до новинного контенту з Австралії протягом декількох днів 

Нагадаємо, Австралія збирається прийняти закон, який зобов'яже Google і Facebook платити засобам масової інформації за новинні посилання. Американці цього робити не хочуть і один час пішли ва-банк, пригрозивши скоротити свою присутність в Австралії.

Google, який готовий був навіть відключити пошук в Австралії, в підсумку домовився з австралійськими медіа про співпрацю на власних умовах, тоді як Facebook 17 лютого просто заблокував доступ до новин.

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