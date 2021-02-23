У Грузії поліція зі штурмом затримала голову партії Саакашвілі

У Грузії вранці 23 лютого поліція увірвалася до офісу лідера опозиції, голови заснованої Михайлом Саакашвілі партії "Єдиний національний рух" Ніканора Мелії.

Політика затримали, пише Reuters. На оприлюднених кадрах видно, що правоохоронці штурмували офіс, в якому забарикадувався Мелія з колегами. Спецпризначенці спочатку не могли потрапити до офісу, тому що сотні прихильників опозиції намагалися їх не пропустити. Протистояння тривало приблизно пів години, після чого правоохоронці увірвалися до будівлі через вікна, пустили сльозогінний газ і затримали Мелію, пише Jam News.

Фото: Jam News

Мелію обвинувачують у підбурюванні до насилля під час вуличних антиросійських протестів 2019 року. Сам він вважає цю справу політично вмотивованою.

17 лютого суд у Тбілісі постановив заарештувати Мелію нібито за відмову внести заставу. З того дня прихильники опозицію щоденно чергували в офісі, щоб не дати заарештувати політика. 18 лютого прем'єр-міністр Грузії Георгій Гахарія оголосив про свою відставку як знак протесту через рішення заарештувати Мелію.

20 червня 2019 року прихильники ЄНР, "Європейської Грузії" та інших опозиційних партій вийшли на масовий протест проти курсу грузинської влади. Мітинги жорстко розігнали - було застосовано гумові кулі, водомети та сльозогінний газ.

Загалом політична криза в Грузії розгортається з осені 2020 року, оскільки опозиція заявила про фальсифікації на виборах до парламенту. Опозиціонери вважають, що правляча партія "Грузинська мрія" фальсифікувала результати голосування.