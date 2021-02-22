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У Швеції висунули звинувачення чоловікові, який передавав Росії інформацію про Volvo і Scania

Обвинуваченому загрожує до шести років ув’язнення.

У Швеції висунули звинувачення чоловікові, який передавав Росії інформацію про Volvo і Scania

У Швеції 47-річного чоловіка звинуватили у передачі інформації російському дипломату. У заяві шведської прокуратури йдеться, що чоловік, ім’я якого не називають, працював консультантом у кількох шведських компаніях, де незаконно отримував та передавав інформацію, тим самим створюючи загрозу безпеці країни.

За словами прокурора Матса Юнкгвіста, чоловіка затримали під час зустрічі з російським дипломатом, тоді він якраз отримав від росіянина 27 800 шведських крон (3360 доларів), передає Радіо Свобода.

Як повідомила телекомпанія SVT, звинувачення висунуто громадянину Швеції. За її даними, чоловік передав інформацію від автовиробника Volvo Cars і виробника вантажівок Scania.

Представник Scania підтвердив, що чоловік працював консультантом у фірмі, в той час як Volvo Cars відмовилася від коментарів.

У прокуратурі зазначили, що обвинуваченому загрожує до шести років ув’язнення.

Раніше в лютому СБУ затримала жителя Миколаєва за підозрою в збиранні для Росії секретних даних про військові розробки.

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