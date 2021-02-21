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Влада Ніцци просить Париж запровадити карантин "вихідного дня" через COVID-19

Рівень зараження у регіоні різко виріс через збільшення кількості туристів під час різдвяних свят. 

Влада Ніцци просить Париж запровадити карантин "вихідного дня" через COVID-19
Подготовка частного пляжа к открытию, Ницца, Франция, 2 июня 2020
Фото: EPA/UPG

Мер міста Ніцца на півдні Франції закликав центральну владу заблокувати регіон на вихідні, щоб зменшити потік туристів в умовах боротьби з різким сплеском захворювань на COVID-19.

Про це повідомляє Reuters.

За даними Covidtracker.fr, в районі Ніцци найвищий рівень зараження COVID-19 у Франції: 740 нових випадків в тиждень на 100 тис. жителів. Наразіу Франції діє загальнонаціональна комендантська година - заборонено з’являтися на вулиці після 18 години без поважної причини.

"Погода гарна, всі поспішають сюди. Блокування на вихідних покладе цьому край без зупинки економічної діяльності в місті", - сказав мер Ніцци Крістіан Естрозі.

За словами очільника міста, рівень зараження різко виріс через збільшення кількості туристів під час різдвяних свят. Кількість міжнародних рейсів до міста зросла з 20 в день перед Різдвом до 120 в святкові дні - і все це без обов’язкового тестування на COVID-19.

“Ми будемо раді прийняти багато туристів цього літа, щойно ми виграємо цю битву, але краще утриматися від цього, поки ми говоримо “не приїжджайте сюди, зараз не час". Захист жителів Ніцци - мій пріоритет", - сказав Естрозі.

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