У Чернівецькій області рекорд з кількості нових хворих на COVID-19

У лікарнях області перебуває максимальна кількість людей за увесь рік.

У лікарнях Чернівецької області перебувають 1029 пацієнтів, які мають підтверджений діагноз COVID-19 або підозру на нього. Це найбільша кількість з початку пандемії.

Про це у Facebook повідомила заступниця голови Чернівецької ОДА Наталія Гусак.

"Ситуація з COVID-19 значно погіршується… Цей тиждень побив дуже багато рекордів … зокрема, у п’ятницю на Буковині зафіксували найбільшу кількість госпіталізацій за добу - 131. Такої кількості госпіталізованих людей ми за рік боротьби з COVID-19 ще не мали", - сказала Гусак.

Вона повідомила, що ліжковий фонд наразі заповнений на 55%. Це, за словами чиновниці, значне завантаження, враховуючи, що раніше так багато зайнятих ліжок не було.

“Зараз у лікарнях нашої області перебуває максимальна кількість людей за увесь рік – це 1029 пацієнтів, які потребують стаціонарного лікування", - повідомила заступниця голови ОДА.

Раніше, 18 лютого голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук повідомив, що у Чернівецькій області склалася "загрозлива ситуація" з поширенням коронавірусної хвороби.

Нагадаємо, у суботу, 20 лютого 2021 року в Івано-Франківській області розпочалося розгортання мобільного госпіталю ДСНС на території Богородчанської центральної районної лікарні для надання медичної допомоги хворими на COVID-19.