Как Медведчук забрал у Украины трубу – история в деталях
Как Медведчук забрал у Украины трубу – история в деталях
"Газпром" різко знизив транзит газу через Україну
"Газпром" різко знизив транзит газу через Україну
Данілов анонсував нові санкції щодо депутатів
Данілов анонсував нові санкції щодо депутатів
До санкційного списку РНБО потрапили магазини "Спортмайстер" - їм заборонено торгувати
До санкційного списку РНБО потрапили магазини "Спортмайстер" - їм заборонено торгувати
Стало відомо, кому віддадуть майно, яке забрали у Медведчука
Стало відомо, кому віддадуть майно, яке забрали у Медведчука
Санкції проти Медведчука навряд чи зупинять обвал рейтингу Зеленського, – Медведєв
Санкції проти Медведчука навряд чи зупинять обвал рейтингу Зеленського, – Медведєв
Оприлюднено указ президента щодо введення санкцій проти Медведчука і пов'язаних з ним осіб і компаній
Оприлюднено указ президента щодо введення санкцій проти Медведчука і пов'язаних з ним осіб і компаній
Медведчук про санкції: "Зеленський перейшов останні моральні межі, вдаривши по дружині"
Медведчук про санкції: "Зеленський перейшов останні моральні межі, вдаривши по дружині"
Марсохід Perseverance передав перші фото поверхні Марсу у високій якості
Марсохід Perseverance передав перші фото поверхні Марсу у високій якості
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

Від ковіду померло ще 6 киян

У столиці виявили ще 200 випадків коронавірусу.

Від ковіду померло ще 6 киян

У суботу, 20 лютого у Києві виявили 200 хворих на коронавірус. Померли 6 людей.

Про це повідомили у Київраді.

Серед хворих: 111 жінок віком від 19 до 82 років, 78 чоловіків віком від 19 до 88 рокiв і 6 дівчаток віком від 6 до 16 років та 5 хлопчиків від 1 до 10 років.

Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дарницькому (51), Подільському (30) та Деснянському (26).

До лікарень столиці госпіталізували 73 пацієнти.

Одужали за минулу добу 21 людина.

Підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 134 506. Коронавірус подолали 91 803 мешканці. За період пандемії у столиці 2 573 летальних випадків від вірусу.

Нагадаємо, за минулу добу, 20 лютого в Україні було зафіксовано 4 489 нових випадків коронавірусу. Померло 58 осіб, госпіталізовано 2 445 осіб, виписано з лікарень – 2 640, одужало – 1 557.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також