Від ковіду померло ще 6 киян

У столиці виявили ще 200 випадків коронавірусу.

У суботу, 20 лютого у Києві виявили 200 хворих на коронавірус. Померли 6 людей.

Про це повідомили у Київраді.

Серед хворих: 111 жінок віком від 19 до 82 років, 78 чоловіків віком від 19 до 88 рокiв і 6 дівчаток віком від 6 до 16 років та 5 хлопчиків від 1 до 10 років.

Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дарницькому (51), Подільському (30) та Деснянському (26).

До лікарень столиці госпіталізували 73 пацієнти.

Одужали за минулу добу 21 людина.

Підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 134 506. Коронавірус подолали 91 803 мешканці. За період пандемії у столиці 2 573 летальних випадків від вірусу.

Нагадаємо, за минулу добу, 20 лютого в Україні було зафіксовано 4 489 нових випадків коронавірусу. Померло 58 осіб, госпіталізовано 2 445 осіб, виписано з лікарень – 2 640, одужало – 1 557.