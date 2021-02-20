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На Івано-Франківщині розгортають мобільний госпіталь для хворих на ковід

Госпіталь працюватиме на території Богородчанської центральної районної лікарні.

Фото: ДСНС

Зранку у суботу, 20 лютого 2021 року в Івано-Франківській області розпочалося розгортання мобільного госпіталю ДСНС на території Богородчанської центральної районної лікарні для надання медичної допомоги хворими на COVID-19.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

“Державною Службою на виконання доручення Прем’єр-міністра України 19 лютого 2021 року направлено Мобільний госпіталь ДСНС до Івано-Франківської області, який буде розгорнуто на території Богородчанської центральної районної лікарні для надання медичної допомоги хворими на COVID-19”, – йдеться у повідомленні.

Госпіталь, укомплектований обладнанням для надання медичної допомоги хворим, має можливість розгорнути 120 ліжко-місць.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Зараз тривають роботи з налаштування обладнання та систем життєзабезпечення.

Нагадаємо, Івано-Франківська обласна комісія ТЕБ та НС ввела карантинні обмеження "червоного" рівня з наступного тижня через близьку до критичної ситуацію з коронавірусом.

Закладам громадського харчування з 22 до 28 лютого заборонено приймати відвідувачів, можна працювати лише на виніс. Розважальні заклади, нічні клуби, кінотеатри, спортивні зали повинні на цей час повинні припинити роботу. 

Також заборонено проведення культурних та релігійних заходів, а також очне навчання учнями 5-11 класів.

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