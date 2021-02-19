Комітет Ради готує законопроєкт про заборону продажу ліків дітям

Яке покарання буде передбачено за це - поки не вирішили.

Депутати Верховнї Ради готують законопроєкт, який заборонить продаж ліків неповнолітнім.

Про це повідомив голова комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький, передає "Радіо Свобода".

Він пояснив необхідність таких обмежень низкою випадків, коли діти труїлись медпрепаратами, які, за даними поліції, купили в аптеці.

"Сьогодні до 22:00 буде зареєстровано законопроєкт, який заборонить продаж ліків дітям до 18 років: і рецептурних, і безрецептурних. Про вітаміни ми зараз не кажемо, про бади не кажемо, бо це не є ліки", - сказав Радуцький.

Голова профільного комітету додав, що остаточно не вирішено, яке покарання передбачатиметься за продаж ліків дітям, утім, зауважив, що одна з пропозицій - прирівняти до покарання за продаж фальсифікованих ліків.

Нагадаємо, у Боярці на Київщині померла дівчинка, яка прийняла величезну дозу препарату "дротаверин", а її подруга опинилася в лікарні.

Пізніще в Києві зафіксували ще один випадок отруєння школяра таблетками - до столичної клініки "Охматдит" доправили 15-річного киянина.

Також повідомлялося про отруєння дівчат ліками в місті Умань.