У Зеленського підтвердили позачерговий збір Ради для виправлення "непродуманих правок"

"Якщо сьогодні закон, який виправляє ситуацію на ринку праці і водночас відновлює державні конкурси на посади, не буде проголосований, Президент України наполягатиме на проведенні позачергового засідання парламенту наступного тижня".

Прессекретарка президента Юлія Мендель у Facebook підтвердила, що наступного тижня має відбутися позачергова сесія Верховної Ради для розгляду закону про відновлення конкурсів на державну службу.

На своїй сторінці в Facebook вона написала, що в разі невнесення змін у закон будуть неможливими виплати для працівників багатьох галузевих груп, "серед іншого шахтарів, енергетиків, та всіх, чиї виплати погоджуються в межах усталеної процедури через відповідні міністерства та державні відомства."

"Відповідна процедура свого часу була заблокована непродуманими правками та має бути виправлена. Якщо сьогодні закон, який виправляє ситуацію на ринку праці і водночас відновлює державні конкурси на посади, не буде проголосований, Президент України наполягатиме на проведенні позачергового засідання парламенту наступного тижня", - написала вона.

Сьогодні на засіданні депутати не розглядали цей закон з правками президента, тож, очевидно, мають розглянути наступного тижня у позачерговому режимі. Інформацію про те, що нардепи будуть голосувати за повернення конкурсів та за розширення повноважень в.о. міністрів (передусім це робиться для Юрія Вітренка), повідомили LB.ua декілька джерел у фракції "Слуга народу".

Згодом цю інформацію офіційно підтвердив спікер Верховної Ради Дмитро Разумков, йдеться на сайті парламенту.

"Швидше за все, наступного тижня буде позачергова сесія. До мене звернулися колеги з тим, щоб видати їм підписні листи. Вони вже можуть їх отримати в Апараті Парламенту і почати збір підписів. Як тільки підписи з’являться - не пізніше, як у триденний строк, скликається позачергове засідання. Я думаю, що це відбудеться швидше", - зазначив він.

Цей закон був ухвалений нардепами цього тижня, але президент ветував його через поправку, що забороняла покладання обов'язків міністра на людину, кандидатура якого була відхилена парламентом на відповідну посаду. Президент наполягає на наданні в.о. міністрів розширених обов'язків, бо вони не мають права брати участь у голосуваннях, здійснювати реорганізацію своєї галузі і міністерства, ліквідовувати чи продавати майно або підприємство, призначати чи звільняти керівників підприємств.