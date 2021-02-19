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Рада уніфікувала ставки ввізного мита на нитки, пряжу і тканини

Депутати спростили життя митникам і імпортерам.

Рада уніфікувала ставки ввізного мита на нитки, пряжу і тканини
Фото: olx.ua

Верховна Рада уніфікувала ставки ввізного мита на товари легкої промисловості (пряжа, нитки, тканини), прийнявши за основу та в цілому законопроєкт №4410.

За нього в п'ятницю проголосували 307 депутатів.

В пояснювальній записці до законопроєкту сказано, що зараз на однорідні товари, які часто неможливо відрізнити на вигляд, встановлено різні пільгові ставки мита. Наприклад, одна пряжа оподатковується за ставкою 0,1%, інша - 4%; одна шовкова нитка - 2%, інша - 1%. Щоб їх ідентифікувати потрібні складні, дорогі й тривалі лабораторні дослідження. 

Вирішити цю проблему вирішили уніфікацією ставки. Як повідомляється на сайті Мінфіну, однакові пільгові ставки ввізного мита встановлюються на однорідні товари легкої промисловості шляхом зниження (по 255 підкатегоріях) або підвищення (по 25 підкатегоріях) діючих ставок.

Тепер на сировину, яка не виробляється в Україні (пряжа, волокна, нитки 50 – 53 групи), і штучні волокна пільгова ставка становитиме 0%; на тканини, фетр і повсть, сітки плетені, шпагат та канати - від 1% до 8%.

Повні ставки ввізного мита підвищуються для 105 товарних підкатегорій підвищуються до 10%, а там, де вони вже були 10% чи більше, - зберігаються на попередньому рівні.

Законопроєкт покликано стимулювати розвиток легкової промисловості та прискорити митне оформлення.

Положення законопроекту не поширюються на товари походженням з країн, з якими укладено угоди про вільну торгівлю.

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