Фонд Ріната Ахметова за час епідемії допоміг більш ніж 500 медустановам в понад 200 населених пунктах

Спільні зусилля держави і великого бізнесу дозволили оперативно відповісти на загрозу поширення епідемії коронавірусу. Таку думку висловила в рамках Форуму «Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді» Наталія Ємченко, член Наглядової ради Фонду Ріната Ахметова.

"Рінат Ахметов виділив понад 300 мільйонів гривень на допомогу державним лікарням і об'єднав ресурси благодійного Фонду, ФК «Шахтар» і бізнесів SCM. Ми підключилися до допомоги медикам і взяли на себе досить серйозний фронт робіт. Почалася велика і системна робота в тісній координації з Міністерством охорони здоров'я. Ми отримали перелік головних медичних потреб, проаналізували одержані дані, опрацювали механізм надання допомоги. Визначили перелік медустанов, яким необхідна підтримка і чого вони потребують найбільше. Коли вийшли на міжнародні ринки медичного обладнання, стало зрозуміло, що просто не буде. На кожен апарат ШВЛ, на кожен кисневий концентратор, на кожну коробку тестів претендували організації з усього світу, конкурувати доводилося з цілими державами. Це було непросто, але ми змогли", – розповіла член Наглядової ради Фонду Ріната Ахметова Наталія Ємченко.

«Боротьба з COVID-19 в Україні» – масштабний проєкт Фонду Ріната Ахметова, який став частиною програми «Рінат Ахметов – Порятунок життів».

В його рамках Фонд закупив і передав в опорні лікарні 155 кисневих концентраторів, 337 тисяч експрес-тестів, більше 200 тисяч засобів індивідуального захисту і витратних матеріалів. Для 633 ліжко-місць в регіонах був забезпечений доступ до стаціонарних і мобільних джерел кисню. Ключовим елементом допомоги Фонду стали 207 апаратів ШВЛ – це найбільша поставка подібного обладнання в Україну за час пандемії. Загалом допомогу Фонду отримали 505 медустанов в 203 населених пунктах. Це були клініки у великих містах і зовсім невеликі лікарні в маленьких селищах.

Проєкт Фонду «Боротьба з COVID-19 в Україні» не має аналогів у країні. Це найбільша, системна та масштабна приватна ініціатива, спрямована на допомогу державним медичним установам у боротьбі з коронавірусом. Допомога, яку надає Україні в боротьбі з пандемією Фонд Ріната Ахметова і його Засновник, безпрецедентна за своїми масштабами.

Наталія Ємченко зазначила, що така допомога дозволила державі набагато оперативніше підготувати систему охорони здоров'я до глобального виклику.

"У цьому сенсі роль бізнесу та роль благодійних організацій – допомагати системі охорони здоров'я і системі державного управління в ті моменти, коли потрібно швидко підставити плече. Тому що ми, як бізнес, мобільніші: у нас є певний досвід роботи з новим. Наша мета була допомогти системі адаптуватися", – пояснила Наталія Ємченко.

У свою чергу заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко зазначив, що зараз ситуація знаходиться під контролем.

"Був сплеск захворюваності, але ми змогли його подолати. На сьогоднішній день створено 65 000 койко-місць для хворих на ковід. А деякі області забезпечені киснем на 95%", – зазначив Кирило Тимошенко.

Проєкт Фонду Ріната Ахметова «Боротьба з COVID-19 в Україні» – це не тільки устаткування і витратні матеріали для державних лікарень. Але й соціальні акції, і освітні проєкти для лікарів, школярів і вчителів.