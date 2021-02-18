Верховна Рада ухвалила за основу чергові законопроєкти про пільгове розмитнення "євроблях"

Протягом 180 днів митне оформлення авто здійснюється за формулою, що не залежить від вартості машини, але залежить від віку та типу двигуна.

Верховна Рада ухвалила два законопроєкти щодо доступного розмитнення машин на єврономерах. Пакет документів було анонсовано як "останній", що стосується пільгового розмитнення "євроблях".

Перший законопроєкт №4643-д доповнює Податковий кодекс положеннями, згідно з якими протягом 180 днів митне оформлення авто, що було завезене до кінця минулого року, здійснюється за формулою, що не залежить від вартості машини, але залежить від віку та типу двигуна.

Дія закону не поширується на машини, що не відповідають нормам "Євро-2", або завезені з Росії чи тимчасово окупованих територій. Згідно з документом, авто можна буде розмитнити за ставкою, яка не перевищуватиме тисячі євро.

Фото: Формула ставки

Дія закону поширюватиметься на транспортні засоби, що були у використанні і класифікуються за товарними позиціями 8702, 8703, 8704 (загальною масою до 3,5 тони), 8711 згідно з УКТ ЗЕД, та причепи до них, що класифікуються за товарною позицією 8716 згідно з УКТ ЗЕД, які ввезені фізичними особами на митну територію України в період до 31 грудня 2020 року і перебувають у митних режимах тимчасового ввезення або транзиту, у кількості не більше однієї одиниці на кожну товарну позицію.

Другий законопроєкт №4644-д, зокрема, "звільняє від адміністративної відповідальності, передбаченої статтями 470, 481 та 485 Митного кодексу України, фізичних осіб, відповідальних за дотримання строків та вимог митних режимів тимчасового ввезення або транзиту, за умови дотримання вищезазначених положень та добровільної сплати до державного бюджету фізичною особою, яка є власником такого транспортного засобу або уповноважена розпоряджатися ним та декларує такий транспортний засіб для вільного обігу на митній території України, коштів у сумі, що дорівнює розміру п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".

Нагадаємо, що у 2018 році Верховна Рада вже намагалася розв'язати проблему євроблях і ухвалила два закони.

Перший ввів нову формулу акцизного податку, який розраховують як множення базової ставки (від 50 до 150 євро залежно від типу і об'єму двигуна) на коєфіцієнт двигуна (обсяг/1000) і коєфіцієнт віку (кількість повних календарних років). Другий сильно підвищив розміри штрафів за порушення термінів перебування євроблях в Україні.

Крім того, з 25 листопада 2018 року до 24 лютого 2019 року діяв пільговий період, за час якого українці розмитнили за зменшеними ставками податків 218 тисяч автомобілів на іноземних номерах. Їхні власники сплатили до бюджету 13,5 млрд гривень.