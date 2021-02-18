В "Укравтодорі" показали чудо-техніку, яка зрізає снігові вали на дорогах

Обмеження руху, які діяли через складні погодні умови, в усіх областях, зняті.

Усі державні дороги України розчищені від снігу і проїзд по них забезпечний. Як повідомили в "Укравтодорі", у середу, 17 лютого, були зняті всі обмеження руху, які діяли через складні погодні умови, в усіх областях.

Останньою дорогою, на якій шляховики ліквідовували наслідки снігового шторму, була Р-24 Татарів – Косів – Коломия – Кам’янець-Подільський в Івано-Франківській області (на відрізку від Городенки до межі області).

В "Укравтодорі" також показали, як розчищати сніг на найскладніших ділянках допомагала справжня "важка артилерія" – фрезерно-роторний очищувач. З його допомогою вдалося розчистити автомобільну дорогу М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече на Буковині.

"Зазвичай для відгортання снігу та посипання використовуються комбіновані машини та грейдери. Коли ж на дорозі утворюються снігові вали, у бій іде фрезерно-роторний очищувач снігу", - розповіли в Держагентстві автомобільних доріг.

Потужний фрезерний живильник легко вирізає шматки із замету будь-якої щільності і подає їх на ротор. Сніг потрапляє в робочий орган роторного снігоочисника, де він розпушується і відкидається у бік через жолоб на відстань 20 м.

Нагадаємо, раніше "Укравтодор" також допоміг розчистити від снігу дороги у Києві.