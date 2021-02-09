Офіс президента та "Укравтодор" взяли участь в подоланні наслідків негоди у столиці.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Вночі разом з главою "Укравтодору" Олександром Кубраковим прийняли рішення протягнути Києву руку допомоги з подолання снігову негоду. Адже для нас комфорт городян - найголовніше", - заявив заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко та опублікував відео робіт.

До очищення доріг від снігу долучали важку техніку, яка застосовується для робіт на дорогах державного значення Київської області.

За ніч працівники "Укравтодору" очистили близько 50 км основних автомагістралей Києва. Зокрема, були оперативно очищені два головних в'їзди в місто, що дозволило запобігти транспортному колапсу. Також пройшли роботи з розчищення 15,6 км по вул. Академіка Заболотного та 14,2 км по пр. Миколи Бажана.

"У ситуації, коли комусь важко впоратися самостійно, прийняття дружньої допомоги є правильним рішенням", - підкреслив заступник голови ОП.