​Кандидат на службу в Нацгвардію приховав громадянство Росії, - контррозвідка СБУ

За даними спецслужби, чоловік отримав російський паспорт в окупованому Криму у 2019 році.

Військова контррозвідка Служби безпеки викрила приховане громадянство Російської Федерації у кандидата на службу до батальйону оперативного призначення Національної гвардії, який регулярно залучається до виконання завдань у районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що мешканець Києва, який до 2016 року проживав на території окупованого Росією Криму, звернувся до Нацгвардії для укладання контракту на проходження військової служби.

При цьому, під час подання документів він приховав інформацію про наявність у нього паспорта громадянина РФ.

"За даними військової контррозвідки СБУ, іноземне громадянство він отримав у 2019 році на території тимчасово анексованого півострова. Наразі перевіряється інформація стосовно можливої причетності чоловіка до мережі спецслужб РФ. Заходи із попередження протиправних дій на шкоду державній безпеці України, зокрема витоку службової інформації у оборонній сфері, проводились спільно з командуванням Національної гвардії", - пояснили в СБУ.

Нагадаємо, в кінці січня Офіс генпрокурора скерував до суду обвинувальний акт стосовно військовослужбовця Національної гвардії за фактом державної зради. Його звинувачують у тому, що він передавав іноземним спецслужбам секретну інформацію.

У 2018 році суд Харкова засудив підполковника Нацгвардії до 13 років позбавлення волі за звинуваченням у державній зраді з позбавленням військового звання. У квітні того ж року в Києві затримали полковника ЗСУ, який передавав РФ стратегічні дані Міноборони.