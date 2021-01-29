Військовослужбовця Нацгвардії судитимуть за державну зраду

Його звинувачують у тому, що він передавав іноземним спецслужбам секретну інформацію.

Офіс Генерального прокурора скерував до суду обвинувальний акт стосовно військовослужбовця Національної гвардії за фактом державної зради.

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

"Під час розслідування встановлено, що військовослужбовець умисно, на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та обороноздатності держаній безпеці України надавав представникам іноземної спецслужби інформацію щодо перебування на території військового об’єкта іноземних представників, місцезнаходження та руху транспортних засобів, а також функціональних обов’язків командного складу підрозділу", - йдеться у повідомленні.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими Головного слідчого управління Служби безпеки.

Нагадаємо, у 2018 році суд Харкова засудив підполковника Національної гвардії до 13 років позбавлення волі за звинуваченням у державній зраді з позбавленням військового звання. У квітні того ж року в Києві затримали полковника ЗСУ, який передавав РФ стратегічні дані Міноборони.