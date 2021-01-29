Зловмисників затримали під час чергової "врізки" в нафтопровід.

У Сумській області працівники податкової міліції викрили організовану групу, яка спеціалізувалась на нелегальній викачці нафти та їі подальшій переробці.

Про це повідомляє Державна фіскальна служба.

Під час обшуків правоохоронці виявили обладнання для переробки нафтопродуктів, ємності із сирою нафтою, автомобіль, яким здійснювалось транспортування нафти та інші докази протиправної діяльності.

Також в ході слідства встановлено, що зловмисники викачували нафтосировину шляхом пошкодження магістральних нафтопроводів. В подальшому сировину транспортували до підпільних нафтопереробних заводів з несертифікованим обладнанням. Там здійснювалась її переробка та виготовлялись бензин і дизельне пальне. Готову продукцію сумнівної якості реалізовували споживачам.

Фото: facebook.com/SFSofUkraine

До незаконної діяльності було залучено широке коло пов’язаних осіб з чітким розподілом функцій, координацією дій та інформаційною підтримкою з боку професійних фахівців.

Завдяки злагодженим діям працівників ДФС та СБУ зловмисників вдалося затримати безпосередньо під час вчинення злочину - "врізки" в нафтопровід. Наразі триває слідство.

Фото: facebook.com/SFSofUkraine

Фото: facebook.com/SFSofUkraine

Нагадаємо, у липні минулого року СБУ заблокувала незаконний видобуток нафти в Івано-Франківській області. Зловмисники встигли видобути нафти на понад 1 мільйон гривень за ринковими цінами та незаконно реалізувати її на нафтопереробні заводи на сході України.