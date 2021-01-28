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Військовий загинув на полігоні через наїзд транспортера-тягача

Попередньо встановлено, що мало місце порушення заходів безпеки через необережність.

Військовий загинув на полігоні через наїзд транспортера-тягача
Фото: http://www.mobilmusic.ru

Сьогодні, 28 січня, на одному з загальновійськових полігонів загинув військовослужбовець Збройних сил України.

Про це повідомляє пресслужба оперативного командування "Північ".

"При буксуванні військової техніки стався наїзд на військовослужбовця. Механік-водій мтлб, що буксувалася, в умовах обмеженої видимості бойової машини, не зміг пересвідчитись у відсутності людей перед машиною і почав рух, в результаті чого спричинив тяжке травмування військовослужбовця та його смерть. Трагічності ситуації додає той факт, що лише два тижні тому у всіх військових частинах оперативного командування "Північ" пройшли навчання з техніки безпеки і детальні інструктажі особового складу. Але біда все ж-таки сталася...", - йдеться у повідомленні. Загиблий - старший солдат Анатолій Мельник, 1981 року народження, сумчанин. У нього залишилася дружина, теж військовослужбовець - вони служили разом, в одній бригаді.

Командування призначило розслідування трагічного випадку. Попередньо встановлено, що мало місце порушення заходів безпеки через необережність.

Слідство триває,  про його висновки буде повідомлено додатково.

Нагадаємо, сьогодні в річці Либідь недалеко від Центрального залізничного вокзалу Києва знайшли тіло безвісти зниклого військовослужбовця.

 

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