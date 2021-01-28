Опади на півдні України припиняться найближчої доби, - синоптики

На північному сході помірний сніг, у східній і південно-східній частині України - з дощем.

Протягом найближчої доби, 29 січня, в Україні очікується ослаблення, а вдень на півдні - припинення опадів, температура трохи знизиться.

Про це з посиланням на Укргідрометцентр повідомляє "Інтерфакс-Україна".

У п'ятницю, 29 січня, очікується невеликий, на північному сході помірний сніг, у східній і південно-східній частині України - з дощем. Удень у південних і більшості західних областей - без істотних опадів. На дорогах, окрім південно-східної частини країни, ожеледиця.

Вітер південно-західний, у західних областях - північно-західний, 7-12 м/с, у східних областях та в Приазов'ї місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла; в східних, Запорізькій, Херсонській області та в Криму вночі близько 0°, вдень 2-7° тепла.

У Києві в п'ятницю невеликий сніг, на дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-10 м/с. Температура вночі 4-6° морозу, вдень близько 0°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві за весь час спостережень 29 січня найвища температура вдень була 9,9° тепла в 2002 році, а найнижча - вночі 22,5° морозу в 1909 році.

У суботу, 30 січня, в більшості областей України часом сніг, уночі в Карпатах і Закарпатті значний сніг, удень у південній частині та на Закарпатті мокрий сніг із дощем. Уночі в північних і центральних областях - без істотних опадів. На дорогах більшості областей ожеледиця.

Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 3-8° морозу, вдень близько 0°; в східних, південно-східних областях та на Закарпатті вночі 0-5° морозу, вдень 1-6° тепла.

У Києві у ніч на суботу без істотних опадів, удень сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6° морозу, вдень близько 0°.