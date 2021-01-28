Окрім того, затори у столиці спричинив снігопад.

Від ранку 28 січня в Києві утворилися масштабні затори.

Рух у центрі столиці перекрили у зв’язку з проведенням протестної акції руху SaveФОП. Протестувальники запланували ходу центральними вулицями за маршрутом: Майдан Незалежності - вулиця Хрещатик - площа Льва Толстого - вулиця Велика Васильківська - вулиця Саксаганського - вулиця Антоновича - вулиця Жилянська - вулиця Володимирська - Майдан Незалежності.

Патрульна поліція закликала киян планувати свої маршрути з урахуванням перекриття зазначених вулиць та можливого часткового обмеження руху на прилеглих.

Після початку акції частково перекрито Хрещатик.

Оновлення. Станом на 13:46 рух обмежено проспектом Перемоги біля метро "Берестейська".

Оновлення. Станом на 13:15 обмежено рух вулицею Сікорського, повідомили у патрульній поліції.

"Колона учасників акції рухається вулицею Саксаганського у напрямку проспекту Перемоги", - йдеться у повідомленні.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Окрім того, затори у столиці спричинив снігопад.

Станом на 12:00 28 січня в Києві зареєстровано 67 повідомлення про ДТП, інформує патрульна поліція.

На дорогах столиці працює 359 одиниць спецтехніки та 52 бригади із ручного прибирання, які здійснюють обробку доріг та тротуарів.

За повідомленням "Київпастрансу", затримується рух тролейбусів №3,12,14 по вул. Жилянська/Антоновича в напрямку Палацу Спорту. На місце викликано поліцію.

Нагадаємо, у зв'язку з погодними умовами з 00:00 28 січня Київ обмежив в’їзд вантажівок.

Поліція перейшла на посилений режим через заплановані в центрі Києва протестні акції.