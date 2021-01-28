"Укрзалізниця" запустила приміський потяг Костянтинівка - Харків

Він курсуватиме щодня, крім вівторка та середи.

28 січня почав курсувати новий прискорений приміський потяг № 7087/7088 сполученням Костянтинівка - Харків. Маршрут потяга пролягає через Ізюм, Святогірськ, Лиман, Краматорськ і Дружківку.

Про це інформує пресслужба компанії.

Потяг №7087 Харків - Костянтинівка відправлятиметься з Харкова о 15:55, прибуватиме до Костянтинівки о 20:41.

Потяг № 7088 Костянтинівка - Харків відправлятиметься о 05:35, прибуватиме о 10:32. Він курсуватиме щодня, крім вівторка та середи.

"Укрзалізниця" також зазначила, що цей поїзд пройшов капремонт на Київському електровагоноремонтному заводі: була встановлена сучасна система відеоспостереження, клімат-контроль, система протипожежної безпеки, нові сидіння та модернізована система освітлення.

Раніше УЗ запустила новий модернізований приміський електропоїзд за маршрутом Київ - Тарасівка - Київ.