За попередніми висновками експертної комісії, аварія трапилася через грубе порушення водієм маршрутного таксі правил дорожнього руху.

У Львівській області водій маршрутки, грубо порушивши правила дорожнього руху, виїхав на залізничний переїзд Ставчани – Любінь Великий.

Про це йдеться на сторінці Львівської залізниці у соцмережі Facebook.

“Сьогодні, 23 січня, близько 9 год. дорожньо-транспортна подія трапилася на залізничному переїзді 8 км перегону Ставчани – Любінь Великий, що на Львівщині”, – йдеться у повідомленні.

Наближаючись до переїзду, водій маршрутного автобуса сполученням “Львів – Пустомити” знехтував попередженням світлової та звукової сигналізації, що забороняли рух автотранспорту, та виїхав на переїзд.

Помітивши порушника, машиніст поїзда застосував екстрене гальмування, проте відстань до несподіваної перешкоди виявилася замалою, щоб запобігти зіткненню.

Внаслідок аварії зазнали травм два пасажири автобуса. Потерпілих доставлено у медзаклад м. Пустомити. У зв’язку з розслідуванням обставин ДТП на місці події, затримано рух двох приміських поїздів.

Затримки в русі пасажирських поїздів нема. За попередніми висновками експертної комісії, що вивчає причини та обставини випадку, аварія трапилася з вини водія маршрутного таксі, який грубо порушив правила дорожнього руху.

“Залізничники констатують, що водії автотранспорту і надалі легковажать власним життям та безпекою пасажирів і продовжують порушувати правила дорожнього руху. Тому в черговий раз закликають усіх учасників дорожнього руху бути уважними й обережними і неухильно дотримуватися правил дорожнього руху‼️"”, – йдеться у повідомленні.

Оновлення 16:40. Внаслідок ДТП у лікарні помер 48-річний львів’янин, пасажир маршрутки. Про це повідомив відділ комунікації поліції Львівської області.

36-річна мешканка села Полянка госпіталізована.

За фактом аварії слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління поліції Львівщини, за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури, відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Правоохоронці встановлюють всі обставини події.

Нагадаємо, у червні 2020 року у Запорізькій області в результаті ДТП на залізничному переїзді загинув водій легкового автомобіля ВАЗ, пасажирку госпіталізували.