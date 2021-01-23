Під варту взяли орендаря та керівницю пансіонату у Харкові, де у пожежі загинуло 15 осіб (оновлено)

Сьогодні, 23 січня Київський районний суд Харкова задовольнив клопотання прокуратури та взяв під варту на два місяці 45-річного орендаря приватного будинку у Харкові В'ячеслава Кравченка, в якому організували пансіонат "Золотий час".

Про це пише Суспільне.

Відповідну ухвалу винесла слідча суддя Світлана Колесник.

Підозрюваного взяли під варту до 21 березня.

На засіданні суду захисники наполягали, що провина Кравченка у порушенні вимог пожежної безпеки не доведена, немає результатів низки експертиз.

Сам Кравченко стверджував, що його справи у будинку обмежувалася виконаннями деяких доручень дружини, на кшталт підвезення продуктів.

Прокуратура ж зазначала, що саме Кравченко знайшов будинок під пансіонат, уклав договір оренди з його власником та разом з дружиною шукав клієнтів.

Оновлення 15:12. Під варту на два місяці взяли і Ольгу Кравченко, яка фактично керувала пансіонатом, пише Суспільне.

Прохання захисту відпустити Кравченко під домашній арешт, в тому числі з огляду на її стан здоров'я після операції на коліні, суд залишив без задоволення.

“За даними слідства, Ольга та В'ячеслав Кравченки були фактично керували закладом, де внаслідок пожежі 21 січня загинули 15 людей. Прокуратура вказує на те, що подружжя не подбало про пожежну безпеку у будинку, у приміщенні на двох поверхах, де жили понад 30 літніх людей, не було жодного вогнегасника”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні, 23 січня в Україні оголошено день жалоби за загиблими людьми похилого віку внаслідок пожежі у Харкові.

21 січня вдень у Харкові вдень загорілася будівля, переобладнана під будинок для літніх людей. На місці пожежі виявлено тіла 15 загиблих. Дев'ятьох осіб врятували, п’ятьох із них госпіталізовано.

Загалом, за попередніми даними, на момент початку пожежі в будинку перебувало 33 літні людини.

Як нагадують у відділі комунікації поліції Харківської області, власник домоволодіння, який здав двоповерховий будинок під пансіонат, орендар будинку та його дружина, яка фактично керувала закладом, а такожадміністратор, який координував роботу пансіонату, були затримані в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Їм повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді тюремного ув’язнення строком від 3 до 8 років.