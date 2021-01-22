​Власнику готелю в Одесі, в якому 17 січня під час пожежі загинули люди, повідомлено про підозру

Власнику готелю в Одесі повідомлено про підозру через пожежу, внаслідок якої загинули двоє людей.

Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

"За процесуального керівництва прокурорів Одеської місцевої прокуратури № 3 повідомлено про підозру власнику готелю у порушенні встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 270 КК України)", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, 17 січня на другому поверсі будівлі, що використовувалася як хостел, виникла пожежа, внаслідок якої загинуло двоє людей, ще троє були госпіталізовані.

Встановлено, що з 2014 року підозрюваний без будь-яких дозвільних документів, з метою отримання незаконного прибутку здійснював господарську діяльність в трьохповерховому житловому приміщенні. Він надавав тимчасове житло в готелі, де було 30 окремих номерів.

"Внаслідок допущених власником готелю порушень вимог пожежної безпеки, виникла пожежа, яку своєчасно не погасили через відсутність засобів гасіння. Крім того, в приміщенні хостелу були відсутні засоби системи оповіщення про пожежу", - наголосили в Офісі генпрокурора.

Наразі до Приморського районного суду Одеси скеровано клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Нагадаємо, 17 серпня 2019 року в Одесі згорів готель "Токіо Стар". У колишній будівлі трамвайного депо загинули дев'ятеро осіб, у тому числі одна дитина, ще десять людей постраждали. Основна версія пожежі - коротке замикання в електрощитовій.

У справі про пожежу було затримано власника готелю "Токіо Стар" Вадима Чорного і ще трьох людей. На початку грудня 2020-го власник згорілого готелю помер від коронавірусу в одній з київських лікарень.