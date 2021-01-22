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Окупанти чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі

Втрат серед військових немає.

Окупанти чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі
Фото: Макс Левін

Протягом доби, 22 січня, у районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», біля Водяного, що на Приазов'ї, окупанти відкривали вогонь в бік українських позицій з підствольного гранатомета. А в районі населених пунктів Новоселівка-2 та Авдіївка збройні формування РФ застосовували стрілецьку зброю.

У районі відповідальності угруповання "Північ", поруч з Новолуганським, було зафіксовано роботу ворожого снайпера.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Серед українських воїнів бойових втрат немає.

У штабі наголосили, що обстановка - контрольована.

Нагадаємо, 21 січня в зоні бойових дій окупантами було вбито старшого матроса Олександра Отреп'єва. 20 січня бойовики поранили українського захисника поблизу Старогнатівки.

15 січня ворожі війська поранили військового біля Трудівського. 14 січня в районі Гнутово отримав поранення ще один військовослужбовець ЗСУ 13 січня в районі Золоте-4 противник вів вогонь з автоматичного станкового та ручного протитанкового гранатометів і стрілецької зброї. Внаслідок обстрілу один військовослужбовець отримав осколкове поранення.

Двома днями раніше на Донбасі внаслідок обстрілу з боку окупантів загинув старший солдат 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади Олег Андрієнко. Йому було 37 років.

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