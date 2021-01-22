На Донбасі окупанти сім разів обстріляли українські позиції

Протягом минулої доби, 21 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню.

Про це інформує пресцентр ООС.

Так, неподалік Красногорівки збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з автоматичного та станкового гранатометів і стрілецької зброї.

Неподалік Мар’їнки та Красногорівки українські захисники виявили ворожі "квадрокоптери", які перетнули лінію розмежування, і збили їх.

Поблизу Пищевика противник відкривав вогонь зі станкового протитанкового гранатомета та мінометів 82-го калібру. Поруч із населеним пунктом Широкине окупанти відкривали вогонь з гранатометів різних систем, мінометів 120-го калібру та великокаліберних кулеметів.

Неподалік Гнутового російсько-окупаційні війська вели вогонь у бік українських позицій з мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем та великокаліберного кулемета. У цьому ж районі було зафіксовано роботу ворожого снайпера.

"Унаслідок ворожих обстрілів загинув один військовослужбовець України. Командування об’єднаних сил висловлює глибокі співчуття близьким та рідним загиблого воїна", - сказано в повідомленні.

На обстріли збройних формувань Російської Федерації українські воїни відкривали вогонь у відповідь. Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

Напередодні увечері про загибель бійця від кулі снайпера повідомили у Командуванні морської піхоти ВМС ЗС України.