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Кравчук у ТКГ запропонував виробити єдиний документ, який ухвалять у “нормандському форматі”

Голова української делегації пропонує виробити та представити єдиний документ, до якого увійдуть "найкращі пропозиції сторін".

Кравчук у ТКГ запропонував виробити єдиний документ, який ухвалять у “нормандському форматі”
Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук
Фото: Leonid-kravchuk.com.ua

Сьогодні в режимі відеоконференції відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи на рівні глав делегацій. 

Про це повідомляє пресцентр Української делегації для участі у Тристоронній контактній групі.

Заначається, що під час засідання глава Української делегації Леонід Кравчук запропонував координатору Політичної підгрупи ТКГ П'єру Морелю виробити та представити єдиний документ, до якого увійдуть "найкращі пропозиції сторін".

"Вироблення єдиного документу, який ухвалять лідери держав "нормандського формату", є головним дороговказом для подальшої роботи ТКГ", - йдетсья у повідомленні. 

На думку Крачука, якщо до процесу консультацій підійти з цієї позиції, то ТКГ отримає усі шанси перейти до більш конструктивних кроків щодо виконання рішень, прийнятих в рамках комплексу домовленостей, починаючи з 2014 року.

Нагадаємо, 12 січня у Берліні відбулися переговори представників "нормандської четвірки" щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Засідання проводилося у відомстві федерального канцлера на рівні політичних радників і тривало понад 5 годин. Предметом зустрічі представників було обговорення реалізації підсумків паризького саміту 2019 року в частині політичного врегулювання конфлікту.

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