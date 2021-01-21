Як вибрати бойлер для домашнього використання: 5 критеріїв

Продуктивний бойлер дозволяє уникнути проблем, пов'язаних з перебоями в роботі центральної мережі гарячого водопостачання. Тому покупка водонагрівача для житлового приміщення — вигідна інвестиція в комфорт і ефективна «страховка» від відсутності гарячої води.

До вибору бойлера слід підходити з особливою відповідальністю. Адже цей прилад встановлюють не на один рік.

Тип водогрійного агрегату

Всі водонагрівальні пристрої побутового класу діляться на три різновиди:

● газові колонки,

● проточні нагрівачі,

● накопичувальні бойлери.

В окремій категорії — двоконтурні газові котли. Вони одночасно виконують функції опалювального приладу і девайса для автономного водопідігріву.

Найбільш зручними і безпечними вважаються накопичувальні електричні бойлери. Вони підходять для сімейного використання, не бояться перепадів температур і дозволяють економити на оплаті комуналки.

Форм-фактор

Накопичувальні бойлери бувають прямокутними, циліндричними і квадратними. За товщиною корпуса їх ділять на стандартні і Slim (тонкі).

Прямокутні пристрої характеризуються найменшими тепловтратами і підходять для установки в нішах і шафах.

Водонагрівачі з ціліндрообразним корпусом — це класика. Виготовляти такі прилади легше. Вони займають багато місця, тому підходять для монтажу в просторих санвузлах і на великих кухнях.

Будь квадратний бойлер в магазині — знахідка для студій, однокімнатних квартир з традиційною плануванням і невеликих дач.

Вид ТЕНу

Щоб заощадити на обслуговуванні та ремонті, варто вибирати агрегати з ТЕНом (або декількома ТЕНами) сухого типу. Перевага такого нагрівального елементу полягає у відсутності прямого контакту з рідиною. Він не піддається згубному впливу накипу і корозії.

Максимальний обсяг води, що нагрівається за 1 цикл

При виборі оптимального обсягу накопичувального бака слід враховувати кількість користувачів:

● мінімальна ємність резервуара для індивідуального використання — 30 літрів;

● для двох користувачів при економному витраті води підійде модель на 50-60 літрів;

● обсяг сімейних варіантів стартує від 100 літрів (для 3 осіб).

Потужність

Показники потужності впливають на:

● швидкість нагріву води,

● час підтримки температури на стабільному рівні,

● показники енергоспоживання.

Моделі мінімальної потужності придатні для використання в побутових цілях. Вони забезпечують подачу гарячої води для прання, прибирання або миття посуду.

Девайси середньої продуктивності (від 1000 Вт) — відмінний домашній варіант. Вони здатні швидко приготувати достатню кількість гарячої води для купання в душі і в ванні.

Потужні агрегати (від 2000 Вт) справляються з нагріванням в найкоротші терміни, тому підходять на роль основного джерела гарячого водопостачання.

Варто враховувати перераховані вище критерії, щоб уникнути помилок при виборі бойлера. Їх аналіз допомагає підібрати такий пристрій, який довгі роки буде працювати без перебоїв.