Наркодилеркам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

У двох мешканок Запорізької області віком 16 та 18 років правоохоронці вилучили наркотиків та психотропів на понад сім мільйонів гривень.

Як повідомляє обласна поліція, розповсюдженням наркотиків займалися дві подруги. Вони отримували заборонений товар через пошту, фасували в орендованій квартирі та надсилали клієнтам до інших областей.

"Дилерки працювали на Телеграм-канал, через який розповсюджували "Альфа PVP", канабіс та пігулки екстазі. Наркотики та психотропи вони отримували через пошту, розфасовували їх та відправляли клієнтам. Для реалізації товару, з метою конспірації, зловмисниці використовували вигадані анкетні дані", - сказано в повідомленні.

Одну зі зловмисниць поліцейські затримали, коли вона отримала чергову посилку із забороненими речовинами. У неї вилучили два пакети з "Альфа PVP" загальною вагою близько кілограма.

Правоохоронці провели обшук у квартирі, яку дівчата орендували та організували під фасувальний цех. У результаті вилучено понад тисячу сліп-пакетів різних об’ємів з розфасованими наркотиками та психотропами вагою понад шість кілограмів, пігулки екстазі, а також мобільні телефони, фасувальні матеріали з логотипом "крамниці" та електронні ваги.

Сума вилученого за цінами "чорного" ринку становить понад сім мільйонів гривень.

Фігуранток затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За даним фактом розслідується кримінальне провадження за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України.

Дівчатам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. На даний час правоохоронці встановлюють канали надходження наркотичних засобів і психотропних речовин, а також інших осіб, причетних до вказаної злочинної діяльності.

Нагадаємо, напередодні поліція "накрила" біля Києва велику нарколабораторію, де варили метадон. Вартість вилучених наркотиків становить понад 10 мільйонів гривень.